Hasta ve tedavi kıyafetlerinde standartlar değişiyor

Şirketten yapılan açıklamada kıyafetlerin özel tasarımları ile hasta mahremiyetini korurken hem hastanın hem de bakımı ile yükümlü olan ailesi ve sağlık profesyonellerinin müdahale sürecini hızlandıracağı aktardı.

Açıklamada “Sağlık sektöründe hasta kıyafetlerinde bir ilk gerçekleştiriliyor. Ortopedik sakatlanmalar, Alzheimer, kemoterapi, diyaliz ve ameliyat sonrası bakım gibi uzun süreli tedavi süreçlerinde kullanım kolaylığı sağlayan, patentli tasarımları ile özel kıyafetler kullanılmak için hazır. Hasta yakınları ve sağlık personeli için de büyük bir rahatlık sunan hasta kıyafetleri sayesinde tedavi görenlerin yaşam kalitesini arttırılması amaçlanıyor” denildi.

‘YENİ NESİL KIYAFETLER HASTALARA MORAL VERİYOR’

Şirketten yapılan bilgilendirmede yeni nesil hasta kıyafetleri yalnızca işlevsel olmakla kalmıyor; aynı zamanda hem hastalara moral desteği ve yıkanabilir özellikleri ile tasarruf sağlıyor. Konfor ve güvenliği bir araya getiren bu kıyafetler, hastaların şıklık ve rahatlığı bir arada yaşamasını amaçlıyor.

CE, ISO, SEDEX, BCI, EKOTEKS gibi uluslararası kalite sertifikaları bulunan şirket, ürünleri Türkiye ve İngiltere’de geliştirildiğini aktardı. Üretilen kıyafetlerin patentleri de Türkiye’ye ait. Ürünlerin Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek ülkenin ihracatına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Şirket kullanılacak kıyafetlerin özellikleri ise şu şekilde duyurdu:

Kemoterapi tedavisi: Kol ve yan açıklıklar, kemoterapi infüzyonları sırasında hastanın kıyafetini çıkarmasına veya değiştirmesine gerek kalmadan tedavi almasını sağlayacak.

Diyaliz seansları, idrar yolu tedavileri: Kıyafetlere uyarlanan sonda ve idrar torbası ile hastalar hayatlarının normal akışına devam edebilecekler ayrıca özel tasarım sayesinde hastalar kıyafetlerini çıkarmadan tedavi olabilecek.

Ortopedik tedaviler: Ürünlerin özel tasarımları, hastaların tedavi süresince kolayca giyinmelerini ve soyunmalarını sağlamak üzere yapılmış. Yumuşak ve esnek kumaşlardan üretilen giysiler, ciltteki tahrişi azaltır ve hastaların rahat hissetmesini sağlar. Ayrıca, hastaların hareketliliğini kısıtlamayan tasarımlar, iyileşme sürecinin daha kolay ve konforlu geçmesini sağlar.

Ameliyat sonrası ve hasta bakım: Gizli fermuarlar ve çıtçıtlı detaylar, bakım ve iyileşme sürecinde hem giyinmeyi kolaylaştır hem de hastanın mahremiyetini korur.

MR ve IV Monitör Kullanımı: Kıyafetlerin akıllıca tasarlanan açıklıkları, görüntüleme ve damar yolu tedavileri sırasında zahmetsiz erişim sağlar.

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