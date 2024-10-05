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Hasan Can Kaya kız çocuklarının eğitimi için bağışladı

Hasan Can Kaya programının bir bölüm gelirini vefat eden halasının adına Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

Hasan Can Kaya kız çocuklarının eğitimi için bağışladı

Toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Hasan Can Kaya’dan duygulandıran davranış. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, komedi programının bir bölüm gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimi için bağışlama kararı aldı.

Başarılı komedyen, geçen ay vefat eden halası Tezcan Kaya adına bu bağışı yaptı. Daha önce de benzer duyarlı davranışlarıyla gündeme gelen sanatçı kız çocuklarının eğitimini desteklemek için bağışını Koruncuk Vakfı’na yaptı.

Hasan Can Kaya, Exen platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran komedi programı ’’Konuşanlar’’ın  4 Ekim Cuma günü yayınlanan 152. bölümünün bütün gelirini bağışladı. Sanatçı, bağışını halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfı’na yaptığını program bitiminde ekranda beliren bir alt yazı ile açıkladı.

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