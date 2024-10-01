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Hande'nin Işığı İzmir'i yaktı!

İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alan Hande Yener tadı damaklarda kalan bir konsere daha imzasını attı. İstanbul'da verdiği "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseptli konseriyle olay yaratan başarılı sanatçı hiç hız kesmeden bu kez İzmirli sevenlerine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Hande'nin Işığı İzmir'i yaktı!

Tarihi Havagazı Fabrikası'nı hınca hınç dolduran binlerce Hande Yener hayranı geçmişten günümüze unutulmaz eserlerden oluşan muhteşem bir repertuvarla hem duygusal hem coşku dolu anlarla, hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşadı. Hande Yener'in yüksek enerjisiyle büyülenen izleyiciler tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek İzmir'i kraliçenin şarkılarıyla inletti.

Hande'nin Işığı İzmir'i yaktı!

SEZEN AKSU'NUN TESİRİ ALTINDA!

İzmir'de konserinin açılışını "Hande Aksu olarak geldim. İçim Sezen Aksu, dışım Hande Yener bugün" sözleriyle yapan sanatçı, hala fırtınalar koparan konserinin etkisinde olduğunu söyledi. Başarılı sanatçı İstanbul'da verdiği konser esnasında Sezen Aksu'nun sahnelere dönüş müjdesi verdiği telefon konuşmasının detaylarını büyük bir heyecanla İzmirli hayranlarına anlattı. Tüm Türkiye'nin müjde olarak saydığı o tarihi anlarda ne yapacağını bilemediğini söyleyen Yener, "Sezen Aksu telefonumu açınca çıldırdım. Bilmiyordum açacak mı ne yapacak acaba diye, açtı. Çok tatlıydı" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği arşivlik  konserinde sokak hayvanlarını her zaman olduğu gibi unutmayan ve "Bir Can Bir Candır" derneğine çalışmaları ve özverileri için teşekkür eden pop müziğin kraliçesi, İzmir konserinde de sokak hayvanları için bir kez daha sağduyu çağrısı yaptı.

 

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