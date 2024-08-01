 Hande Erçel ve Barış Arduç 'Rüzgara Bırak' filmi hakkında açıklamalar yaptı!

İlk kez bu filmde bir araya gelen ikili harika bir uyum yakaladıklarını söylerken eşsiz bir coğrafya da büyülü bir işe imza attıklarını dile getirdiler.

Yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstlendiği başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Paydos eden çekimler sonrası ikili merakla beklenen filme dair renkli açıklamalarda bulundular.



Çeşme’de yaşayan ve surf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtken; “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şehirli kariyer sahibi Aslı karakterine hayat veren Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.” Senaryosunu Ceylan Naz’ın kalem aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu filmin hikayesi ise kısaca şöyle; Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadırlar. Şirketin varlığının devamı; Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır.Her şeyi ile şehirli Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır? ‘Rüzgara Bırak’ görkemli kadrosu ve heyecan dolu hikayesiyle yakında yayında…

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