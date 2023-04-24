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Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu

İtalya'ya giden Hande Erçel peş peşe tatil fotoğrafları paylaştı. Takipçileri ise güzel oyuncunun ayaklarına takıldı!

Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu

Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni alan paylaşımda en dikkat çeken ise Erçel'in ayakları oldu.

 Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu

Bazı takipçileri, paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla, "Ayakları mı öyle, yoksa ayakkabı modeli mi?" diye sordu.

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