Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Kısa sürede 2 milyonu aşkın beğeni alan paylaşımda en dikkat çeken ise Erçel'in ayakları oldu.

Bazı takipçileri, paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla, "Ayakları mı öyle, yoksa ayakkabı modeli mi?" diye sordu.

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