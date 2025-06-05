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Hande Dönmez’den unutulmaz performans

Ünlü şarkıcı Hande Dönmez’den unutulmaz performans. İşte detaylar...

Hande Dönmez’den unutulmaz performans

Bodrum’un gözde turistik otellerinden Azka Otel, yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı.

 

Hande Dönmez’den unutulmaz performans
Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle oteldeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, misafirler için düzenlenen özel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor.

  Hande Dönmez’den unutulmaz performans

Azka Otel’in geleneksel hale gelen canlı müzik etkinlikleri kapsamında dün akşam, sevilen sanatçı Hande Dönmez sahne aldı.

Hande Dönmez’den unutulmaz performans
Güçlü sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Dönmez, repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

  Hande Dönmez’den unutulmaz performans

Yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

 

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