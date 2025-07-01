 Hande Dönmez Bodrum’u büyüledi

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi hâline gelen Bodrum Azka Otel Yaz konserleri, bu kez Hande Dönmez’in büyüleyici performansına ev sahipliği yaptı.

Güçlü sesiyle olduğu kadar sahne zarafetiyle de adından söz ettiren Dönmez, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Gösterişli ve renkli elbisesiyle adeta yazın ruhunu sahneye taşıyan sanatçı, mavi, pembe ve turuncu tonların hâkim olduğu deniz temalı kıyafetiyle izleyicilerden tam not aldı.

Azka Otel’de sahneye çıktığı andan itibaren alkışlarla karşılanan Hande Dönmez, konuklarını duygudan duyguya sürükleyen repertuvarıyla mest etti. Kendi parçalarının yanı sıra klasikleşmiş hitlere de yer veren sanatçı, konuklarıyla interaktif bir gece yaşatarak şarkılara hep birlikte eşlik ettirdi.

Performansı boyunca zaman zaman duygusal anlar da yaşayan Dönmez, “Bodrum’un enerjisi bir başka… Her geldiğimde kalbim yeniden burada atıyor,” sözleriyle seyircilerin gönlünü bir kez daha kazandı. Konserin sonunda ayakta alkışlanan sanatçı, geceyi unutulmaz bir finalle noktaladı.

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