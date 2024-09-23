Haluk Levent'ten sürpriz proje

Haluk Levent’in Trakya’da 2004 yılındaki 12 saatlik rekor konser hikayesi, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın rejisiyle beyaz perdeye taşınıyor.



KEM Yapım’ın en önemli projelerinden biri olan bu film, müzik ve mücadele dolu bir hikayeyi izleyicileriyle buluşturacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.