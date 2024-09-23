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Haluk Levent'ten sürpriz proje

Ünlü sanatçı Haluk Levent'ten sürpriz proje... İşte detaylar...

Haluk Levent'ten sürpriz proje

Haluk Levent’in Trakya’da 2004 yılındaki 12 saatlik rekor konser hikayesi, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın rejisiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Haluk Levent'ten sürpriz proje
KEM Yapım’ın en önemli projelerinden biri olan bu film, müzik ve mücadele dolu bir hikayeyi izleyicileriyle buluşturacak.

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