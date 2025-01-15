Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

Halit Ergenç'in yeni dizisi 'Kral Kaybederse'nin fragmanı yayınlandı.



Oyuncunun görüntülerde saçı dikkat çekti.



Bir gün önce 'Adsız Aşıklar' dizisinin kutlama yemeğinde basın mensuplarının karşısına geçen Ergenç, bir gün sonra çıkan tanıtımında ise saçına peruk taktırdığı görüldü.

Rol icabı peruk takan oyuncu, gündem oldu.

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