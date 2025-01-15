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Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu! İşte detaylar...

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

Halit Ergenç'in yeni dizisi 'Kral Kaybederse'nin fragmanı yayınlandı.

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!
Oyuncunun görüntülerde saçı dikkat çekti.

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!
Bir gün önce 'Adsız Aşıklar' dizisinin kutlama yemeğinde basın mensuplarının karşısına geçen Ergenç, bir gün sonra çıkan tanıtımında ise saçına peruk taktırdığı görüldü.

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

Rol icabı peruk takan oyuncu, gündem oldu.

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

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