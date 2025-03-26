 Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!

Leyla dizisinin Tufo’su Halil İbrahim Ceyhan ile tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in aşkı tam gaz devam ediyor!

Üç aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda büyük bir kriz yaşayıp sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.



SOSYAL MEDYADA YENİDEN ALEVLENDİ!

Ancak aşk kazandı! Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, Coriç’in doğum gününde barıştı ve yeniden takipleşmeye başladı.



Güzel oyuncunun çiçeklerle paylaştığı kareyi gören hayranlar, Ceyhan’ın jestini hemen fark etti. Sosyal medyada çifte destek yağarken, “Bu aşkın gücüne inancımız tam!” gibi yorumlarla takipçiler romantik barışmayı kutladı.

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