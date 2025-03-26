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Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma! İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!

Leyla dizisinin Tufo’su Halil İbrahim Ceyhan ile tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in aşkı tam gaz devam ediyor!

 Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!

Üç aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda büyük bir kriz yaşayıp sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!
SOSYAL MEDYADA YENİDEN ALEVLENDİ!
Ancak aşk kazandı! Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, Coriç’in doğum gününde barıştı ve yeniden takipleşmeye başladı.

 Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!


Güzel oyuncunun çiçeklerle paylaştığı kareyi gören hayranlar, Ceyhan’ın jestini hemen fark etti. Sosyal medyada çifte destek yağarken, “Bu aşkın gücüne inancımız tam!” gibi yorumlarla takipçiler romantik barışmayı kutladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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