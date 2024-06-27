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Hale Yıldırım'dan yaza damga vuran şarkı

Sahnelerin parlayan yıldızı Hale Yıldırım, kusursuz sesi ve büyüleyici güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Yepyeni şarkısı "Allah Rahmet Eylesin" ile müzik dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan güzel sanatçı, Zafer Kerey'in yazdığı sözler ve Turgay Saka'nın bestesiyle dinleyicilerini selamlıyor.

Hale Yıldırım'dan yaza damga vuran şarkı

Adıyla dikkat çeken "Allah Rahmet Eylesin", Atınç Tombak'ın yenilikçi ve modern yaz sounduna uygun başarılı düzenlemesiyle müzik listelerinde zirveye oynayacak.

Hale Yıldırım'dan yaza damga vuran şarkı

Hale Yıldırım'ın başarılı yönetmen Mustafa Özen tarafından çekilen klibi, sanatçının büyüleyici güzelliğini altın kaplama bir kafes içinde sergileyerek görsel bir şölen sunuyor. Klipte kullanılan Barış Avcı imzalı özel tasarım iddialı kostümler, izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Hale Yıldırım'dan yaza damga vuran şarkı

Güçlü ve etkileyici sesiyle tanınan Hale Yıldırım, "Allah Rahmet Eylesin" şarkısında yer alan atarlı sözlerle eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Bu enerjik şarkı, dinleyicilerini yaz boyunca coşturacak ve müzik dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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