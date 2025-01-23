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Hakan Taşıyan’la ‘Senfonik Müslüm Şarkıları’

Ankara MEB Şura Salonu önceki akşam Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’in eserlerini senfonik düzenlemelerle taçlandıran görkemli bir konsere ev sahipliği yaptı. Gecenin solisti, arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan, kendine özgü yorumu ve sahnedeki etkileyici performansıyla izleyicileri büyüledi.

Hakan Taşıyan’la ‘Senfonik Müslüm Şarkıları’

Konserin düzenlemeleri ve şefliği, uluslararası başarılara imza atan Şef Musa Göçmen tarafından gerçekleştirildi. Senfonik orkestranın zengin tınıları, Müslüm Gürses’in eserlerinin duygusal derinliğini daha da güçlü bir şekilde sahneye taşıdı. 

ARABESK VE SENFONİK MÜZİĞİN EŞSİZ BULUŞMASI 

Gecede, Müslüm Gürses’in kalplere dokunan “Yıllar Utansın ”, “Seni Yazdım Kalbime”, “İtirazım Var”, “Tanrı İstemezse” gibi eserleri Hakan Taşıyan’ın yorumu ve senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buldu. Müziğin gücünü ve evrenselliğini hissettiren bu performans, arabesk ile klasik müziği buluşturmanın ne kadar etkileyici olabileceğini bir kez daha kanıtladı. 

Müslüm Gürses’in ölümsüz eserlerini yeni bir perspektiften sunmayı amaçlayan konser, salonu dolduran dinleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Hakan Taşıyan’ın güçlü sesi ve Musa Göçmen’in özenli düzenlemeleri, izleyicileri kimi zaman hüzünlü, kimi zaman coşkulu bir yolculuğa çıkardı. 

Hakan Taşıyan’la ‘Senfonik Müslüm Şarkıları’

DUYGULARIN SENFONİYE DÖNÜŞTÜĞÜ UNUTULMAZ BİR GECE 

Sanatseverler için hem nostalji dolu hem de yenilikçi bir deneyim sunan bu eşsiz gece, salondaki coşkulu alkışlarla taçlandı. MEB Şura Salonu, müziğin birleştirici gücüne bir kez daha ev sahipliği yaparak, duyguların senfoniye dönüştüğü bir anıya tanıklık etti. 

Hakan Taşıyan’la ‘Senfonik Müslüm Şarkıları’

BİR SONRAKİ KONSER 17 ŞUBAT'TA ANKARA CONGRESİUM'DA

Türk müziğinin ölümsüz eserlerini nesiller boyu yaşatmayı sürdürmeyi hedefleyen etkinlik Müslüm Gürses’in ruhunu onurlandırmaya devam edecek. Hakan Taşıyan'ın solistliğinde, şef Musa Göçmen ve orkestra üyeleri eşliğinde bir sonraki "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri  17 Şubat'ta Ankara Congresium'da gerçekleşecek.  

 

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