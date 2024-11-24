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Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması! İşte detaylar...

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!

Hande Erçel, 31'inci yaşına girdi. İş insanı sevgilisi oyuncuya romantik doğum günü sürprizi hazırladı.

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!
Sabancı, Mısır'a gittiği Erçel'in doğum gününü baş başa yemekle kutladı.

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!
İş insanı o anları paylaşarak oyuncunun doğum gününü kutladı.

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