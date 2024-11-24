Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması!

Hande Erçel, 31'inci yaşına girdi. İş insanı sevgilisi oyuncuya romantik doğum günü sürprizi hazırladı.



Sabancı, Mısır'a gittiği Erçel'in doğum gününü baş başa yemekle kutladı.



İş insanı o anları paylaşarak oyuncunun doğum gününü kutladı.

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