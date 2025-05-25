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Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı! İşte detaylar...

Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Hakan Altun, Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı.

 Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Konser öncesi soruları yanıtlayan Altun, 31 Mayıs’ta yeni şarkısının çıkacağının müjdesini verdi.

 Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Kısa süre önce Hülya Avşar ile düet yaptığı Ahım Olsun şarkısı yayınlanan Altun, şarkıya olan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

 Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

31 Mart’ta sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak’a olan üzüntüsünü de dile getiren sanatçı, acil durumlara karşı defibrilatör cihazını artık her konserde taşıdığını söyledi.

Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!
Konserine Telefon şarkısıyla başlayan Altun, "Darısı tüm bekarların başına, en başta da benim başıma. Yaş oldu 53, hala bekar bir şarkıcıyım” dedikten sonra ise Teklif Ediyorum şarkısını seslendirdi.

 Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Sanatçı gece boyunca sevilen şarkıyla konuklarına müzik keyfi sundu.

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