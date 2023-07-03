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Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen'deki rolü hakkında konuştu

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği yeni dizi Ya Çok Seversen için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizide Leyla’ya hayat veren güzel oyuncu karakterini anlattı.

Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen'deki rolü hakkında konuştu

6 Temmuz’da sevenleriyle buluşacak yeni dizi ‘Ya Çok Seversen’ tanıtımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Dikkat çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla beklenen dizide başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Leyla karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

  Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen'deki rolü hakkında konuştu

Gerçek ailesini hiç tanımamış ve en büyük hayali onları bulmak olan Leyla’ya hayat veren oyuncu Hafsanur Sancaktutan, karakterin onu çekmesinin en büyük sebebini şu sözlerle açıkladı: “Daha önce hiç oynamadığım, ekranda da sık rastlamadığımız bir karakter Leyla. Bir dolandırıcı ama bu işi seçmesinin bir nedeni var aslında. O yüzden beni çok heyecanlandırdı.” İnsanın köklerinin olmasının önemli olduğunu düşünen ve bu uğurda ailesi gibi görünen bir grupla dolandırıcılık yapan Leyla için genç oyuncu “Seyirci Leyla’nın gerçek hikayesini öğrenince onu zamanla sevmeye başlayacak. Hatta sahip çıkacak ona.” dedi.

  Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen'deki rolü hakkında konuştu

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

  Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen'deki rolü hakkında konuştu

‘Ya Çok Seversen’ 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…

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