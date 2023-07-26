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Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!

Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları! İşte detayları...

Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz hafta sonu bir dergi çekimi için Paris'e gitti.

Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!
Dergi çekimi biter bitmez İstanbul’a dönen Sancaktutan, havalimanından başrollerinde yer aldığı “Ya Çok Seversen” dizisinin setine geçti.

Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!
Sancaktutan, 24 saat kaldığı Paris'in sokaklarında fırsat bulur bulmaz fotoğraf çektirdi. Kendine has cesur tarzıyla Paris'te de dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!

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