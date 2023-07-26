Hafsanur Sancaktutan'dan Paris pozları!

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz hafta sonu bir dergi çekimi için Paris'e gitti.



Dergi çekimi biter bitmez İstanbul’a dönen Sancaktutan, havalimanından başrollerinde yer aldığı “Ya Çok Seversen” dizisinin setine geçti.



Sancaktutan, 24 saat kaldığı Paris'in sokaklarında fırsat bulur bulmaz fotoğraf çektirdi. Kendine has cesur tarzıyla Paris'te de dikkat çekti.

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