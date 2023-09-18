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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

Ya Çok Seversen’in yıldızı Hafsanur Sancaktutan sık sık spor yapıyor ve bunun karşılığını da alıyor. Sokakta yürürken bir pozunu paylaşan ünlü isim karın kaslarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

Kanal D'deki, 'Ya Çok Seversen'de başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan tam bir spor tutkunu.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

Düzenli olarak spor salonuna giden oyuncu eğitmenle birlikte sıkı bir program uyguluyor.

 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

Döktüğü terin karşılığını fazlasıyla alan Hafsanur, Instagram'da yaptığı paylaşımda karın kaslarıyla dikkat çekti. (Posta)

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

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