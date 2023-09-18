 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan karın kaslarıyla konuşuldu

Kanal D'deki, 'Ya Çok Seversen'de başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan tam bir spor tutkunu.

Düzenli olarak spor salonuna giden oyuncu eğitmenle birlikte sıkı bir program uyguluyor.

Döktüğü terin karşılığını fazlasıyla alan Hafsanur, Instagram'da yaptığı paylaşımda karın kaslarıyla dikkat çekti. (Posta)

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