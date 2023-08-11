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Hafsanur Sancaktutan etkilendiği erkek tipini açıkladı  

‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te...

Hafsanur Sancaktutan etkilendiği erkek tipini açıkladı  

‘Ya Çok Seversen’ dizisindeki performansıyla isminden sık sık söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, ‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki programında yeni dizisinden aşka bakışına kadar birçok bilinmeyeni anlattı.

 Hafsanur Sancaktutan etkilendiği erkek tipini açıkladı  

Kendini tanımaya başladığı dönemde oyunculuğa atıldığını paylaşan Hafsanur Sancaktutan, “‘Bir şeyler anlatmaya çalışırken acaba ben anlıyor muyum?’ diye kendimi sorguladığım çok oldu. Tatlıyım, enerjiğim ama benim de çok agresifleşebildiğim yanım var. Onu da genelde kalp kırmadan atlatmaya çalışıyorum” dedi. Başrol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında da yorum yapan yetenekli oyuncu: “Kerem’le çok eğleniyoruz. Bu röportajı izleyecektir. Buradan Kerem’e bir şey söyleyebilir miyim? ‘Sana hayatının şokunu yaşatacağım Kerem!’”

 Hafsanur Sancaktutan etkilendiği erkek tipini açıkladı  

Konu ilişkilerden açılınca Hafsanur Sancaktutan, “Ben zekâdan etkilenirim; zekâ, enerji, aura ve insanlara karşı davranışı önemli. Herkesin dönüp bakmayacağı kişilere döner bakarım. Önemli olan saçtığı enerji” dedi.

 Hafsanur Sancaktutan etkilendiği erkek tipini açıkladı  

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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