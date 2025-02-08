 Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi tarihe çekti!

Hadise ve Seda Bakan'ı başrolde yer aldığı 'Esas Oğlan'; IMDb'de (internet film veri tabanı) 2 puan aldı,

yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in ardından 'en kötü dijital platform dizisi oldu.



Site kullanıcılarından sadece 2 puan alan Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in (1,3 puan) ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" oldu.

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