Geeva Flava grubuyla tanıdığımız Hacibab, uzun yıllar pek çok albüme ses mühendisi ve prodüktör koltuğunda katkı sunduktan sonra şimdi kendi içsel yolculuğundan ilham alan 13 parçalık albümüyle sahneye çıkıyor.

Rap, caz, trip-hop ve downtempo türlerini yerel ezgilerle buluşturan “FANUS”, önden yayımlanacak diğer 6 tekli ile dikkat tazelemeye devam edecek.

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