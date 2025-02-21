Snob Magazin'in haberine göre; Güzide Duran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy için, "İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm" diyerek 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talep etmesi hakkında konuştu.



Model, "Gizlilik kararı var konuşamam. Haberin çıkmasına şaşırdım. Normalde çıkmaması lazımdı" dedi.



Oyunculuk yapmayı düşündüğünü söyleyen Duran, "İş ayırmıyorum yeter ki kaliteli projeler olsun. Oyunculuk da olur neden olmasın? Konuk oyuncu olarak belki birkaç bölüm oynayabilirim Ece Sükan gibi, onu çok beğeniyorum. Ece kadar iyi değilim ama o tatlarda bir şey olabilir" dedi.

Duran, yanındkai kişinin ise menajeri Selim Can olduğunu söyledi.

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