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SnobMagazin.com

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi? İşte detaylar...

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?

Snob Magazin'in haberine göre; Güzide Duran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

  Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?

Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy için, "İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm" diyerek 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talep etmesi hakkında konuştu.

  Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?


Model, "Gizlilik kararı var konuşamam. Haberin çıkmasına şaşırdım. Normalde çıkmaması lazımdı" dedi.

  Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?


Oyunculuk yapmayı düşündüğünü söyleyen Duran, "İş ayırmıyorum yeter ki kaliteli projeler olsun. Oyunculuk da olur neden olmasın? Konuk oyuncu olarak belki birkaç bölüm oynayabilirim Ece Sükan gibi, onu çok beğeniyorum. Ece kadar iyi değilim ama o tatlarda bir şey olabilir" dedi.

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?

 

Duran, yanındkai kişinin ise menajeri Selim Can olduğunu söyledi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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