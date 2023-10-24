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Gupse Özay’ın doğum sahnesi gerçek oldu  

Kızı Jan Asya’yı geçen yıl kucağına alan başarılı oyuncu, senarist ve komedyen Gupse Özay, merakla beklenen son filmi Lohusa’da gerçek doğum doktoru ile birlikte kamera karşısına geçti.  

Gupse Özay’ın doğum sahnesi gerçek oldu  

Gupse Özay’ın sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen yeni filmi Lohusa’nın çekimleri devam ediyor. Yılın en merakla beklenen filmine imza atan Özay, filmde bir de sürpriz yaptı.

 Gupse Özay’ın doğum sahnesi gerçek oldu  

Geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya’yı kucağına alan Özay, yeni filminde, gerçek hayatta doğumunu gerçekleştiren kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven ile birlikte kamera karşısına geçti. Güven, filmde Özay'ın canlandırdığı Burcu karakterinin doktorunu canlandırdı. Başarılı oyuncu, doğum sahnesiyle birlikte gerçek hayattaki doktoruyla aynı deneyimi yeniden yaşadı.

 Gupse Özay’ın doğum sahnesi gerçek oldu  

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatan Lohusa filminin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Filmde, Gupse Özay’ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Su Şanad ve Feri Baycu Güler’in gibi usta oyuncular da yer alıyor.

 Gupse Özay’ın doğum sahnesi gerçek oldu  

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.

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