 Gülşen yine kombiniyle konuşuldu

Gülşen, Cahide sezon kapanışında izleyenleri hipnotize etti.



Günler öncesinden rezervasyonları biten Gülşen konserinde Cahide masaları ve balkonları doldu taştı. Gülşen sahnede Farda imzalı özel tasarım bir kıyafet giydi.

Şarkıları, güzelliği ve performansı ile sahnelerde fırtına gibi esen Gülşen, 24 Haziran Cumartesi Cahide Alacati'nın sezon açılışını yaparak yaz konserlerine devam edecek.

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