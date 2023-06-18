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Gülşen yine kombiniyle konuşuldu

Ünlü şarkıcı Gülşen, yine kombiniyle konuşuldu. İşte haberin detayları...

Gülşen yine kombiniyle konuşuldu

Gülşen, Cahide sezon kapanışında izleyenleri hipnotize etti.

Gülşen yine kombiniyle konuşuldu
Günler öncesinden rezervasyonları biten Gülşen konserinde Cahide masaları ve balkonları doldu taştı. Gülşen sahnede Farda imzalı özel tasarım bir kıyafet giydi.

 Gülşen yine kombiniyle konuşuldu

Şarkıları, güzelliği ve performansı ile sahnelerde fırtına gibi esen Gülşen, 24 Haziran Cumartesi Cahide Alacati'nın sezon açılışını yaparak yaz konserlerine devam edecek.

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