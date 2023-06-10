Dün akşam Odtü Vişnelik Yaz Konserleri kapsamında Ankara’da konser veren Gülşen yüksek sahne enerjisi ve performansı ile dinleyicilerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı.



Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sağanak yağmura rağmen büyük bir coşku ve izdiham yaşandı.



6 BİN KİŞİLİK KORO

Gülşen kendisine eşlik eden muhteşem orkestrası ile hit şarkılarını ardı ardına söylerken hayranları da kendisine gece boyu hep bir ağızdan eşlik etti. 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser adeta bir şölene dönüştü.

Balenciaga-Adidas eşofmanları ile sahnede yerini alan sanatçının, özgür ve eşsiz tarzı, samimiyeti ve yaşanan sevgi seli görülmeye değerdi.

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