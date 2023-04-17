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Gülşen ortaya çıktı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen, ortaya çıktı. Ülkeyi terk edeceği iddia edilen şarkıcı, selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaştı.

Gülşen ortaya çıktı

Bir konserinde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle önce tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine tutukluluğu ev hapsine çevrilen sanatçı şarkıcı, daha sonra hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Gülşen ortaya çıktı
İddianamede Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Gülşen ortaya çıktı
Bir süre İspanya'da yaşayan şarkıcı, için geçtiğimiz günlerde mevcut iktidar kazanırsa, ülkeye dönmeyeceği söylenmişti.

Gülşen ortaya çıktı
İddiaları yalanlayan Gülşen, selfie yaptığı kareyi ortaya çıktı.

Gülşen ortaya çıktı
Şarkıcı, "Bazı kavuşmalara az kaldı" diye yazdı.

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