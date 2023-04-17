Gülşen ortaya çıktı

Bir konserinde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle önce tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine tutukluluğu ev hapsine çevrilen sanatçı şarkıcı, daha sonra hakkında iddianame hazırlanmıştı.



İddianamede Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.



Bir süre İspanya'da yaşayan şarkıcı, için geçtiğimiz günlerde mevcut iktidar kazanırsa, ülkeye dönmeyeceği söylenmişti.



İddiaları yalanlayan Gülşen, selfie yaptığı kareyi ortaya çıktı.



Şarkıcı, "Bazı kavuşmalara az kaldı" diye yazdı.

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