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Gülşen’in İzmir çıkarması

Ünlü şarkıcı Gülşen, İzmir'de unutulmaz bir konsere daha imza attı. İşte haberin detayları...

Gülşen’in İzmir çıkarması

Tüm konserleri büyük bir coşkuyla karşılanan Gülşen, İzmir'de unutulmaz bir konsere daha imza attı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, binlerce hayranı Gülşen'i izlemek için İzmir Arena'da uzun bir kuyruk oluşturdu. 8000 kişi kapasiteye sahip İzmir Arena'da Gülşen, enerjisi ve güzelliğiyle izleyenleri yine büyüledi. Bilet bulma ümidiyle Gülşen'i izlemeye gelen sevenleri, konser alanının önünde şarkılarına dinleyerek eşlik ettiler.

 Gülşen’in İzmir çıkarması

Pop müziğin hitler kraliçesi hem performansı hem de verdiği mesajlarla izleyicilerine coşkulu anlar yaşattı. "İki gün sonra yapılacak olan seçimler hakkında da konuşan Gülşen, "Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitmesi gerekiyor. Bilhassa gençler; Ülkemizin huzur, mutluluk ve geleceğinin anahtarı sizlerin elinde” dedi. Gülşen yaz boyu aralıksız olarak devam edecek olan konser maratonunda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Gülşen’in İzmir çıkarması

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