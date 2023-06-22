Gülşen'den sürpriz yatırım! Bakın artık nerede yaşayacak?

Milliyet'ten Hüsseyin Altun'un haberine göre; Gülşen, sahneden kazandığı ücretleri, gayrimenkulde değerlendirmeye devam ediyor. Şarkıcının, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la son dönemde sık sık gittiği İspanya'nın Barselona şehrinden, 500 bin dolar'a (11 milyon 800 bin liraya) ev aldığı konuşuluyor.

Çift, yeni evlerine stüdyoda yapmayı planlıyor. İkili, tadilatı tamamlandıktan sonra yeni albüm için kolları sıvayacak. Gülşen ve eşi Çolakoğlu'nun, ayırca Gayrettepe'de lüks bir rezidansta üç adet evi bulunuyor. Bu gayrimenkullerin değerinin ise yaklaşık 150 milyon lira olduğu öğrenildi...

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