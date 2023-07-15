Gülden Karaböcek 1984 yılında Barış Manço ve Ferdi Tayfur'la çektirdiği karesini paylaşarak duygularını dile getirdi  

Efsane sanatçı Gülden Karaböcek sosyal medya hesabından, Barış Manço ve Ferdi Tayfur ile birlikte 80'li yıllarda Avrupa turnesinde katıldıkları konserden görseller paylaştı.



Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Kaybolan Hayaller, Duyarmısın Feryadımı, Ağlıyorum Yaşıyorum, Ben Olmalıydım, Aşk Yarası, Hasretinle Yaşanmıyor, Mum Işığında, Tek Sevenim Sen Olsan, Küstüm Sana Dünya, Anadan Ayrı, Nem Kaldı, Sevmez Olaydım gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik tarihine damgasını vuran usta sanatçı Gülden Karaböcek'ten 80'li yıllardan çok anlamlı bir tbt paylaşımı geldi.

1984 yılında Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile birlikte Almanya da verdikleri "Gurbet Kervanı" Halk Konserinden görseller paylaşan sanatçı, sosyal medya hesabından şu notu düştü: "Az önce evde gelecek sahnem için kostümlerime bakarken sevgili dostlarım rahmetli Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile 1984 yılında çıktığımız turnede (2. Gurbet Kervanı) hayranlarımız için hazırlanan bu tshirtle karşılaştım ve ardından albümden bu fotoğrafımızı buldum. Ah, anılar ne kıymetli... Yıllar ne çabuk geçiyor. Barış'cığım dilerim gittiği yerde mutludur... Onu saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyor, özlüyorum. Bu kadrodan her birinize ayrı ayrı selam olsun canlarım..."



Gülden Karaböcek, sahne için giysilerine bakarken 1984 yılında konser anısına fotoğraflarının basıldığı tişörtü bularak Instagram hesabından paylaştı.

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