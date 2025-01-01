  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülcan Arslan yılbaşında Bali’ye kaçtı! 

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerini başarıyla tamamlayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yoğun tempodan uzaklaşmak için soluğu Bali’de aldı.

Gülcan Arslan yılbaşında Bali’ye kaçtı! 

Yoğun bir çekim sürecinin ardından kısa bir tatil arası veren Arslan, dinlenmek ve enerji toplamak için Bali’nin eşsiz doğasında vakit geçiriyor.
 
Gülcan Arslan yılbaşında Bali’ye kaçtı! 
 
Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri takipçilerinden büyük beğeni topladı. Tropik adanın huzur veren atmosferinde keyifli anlar yaşayan Gülcan Arslan, yeni projeler öncesinde tazelenmek istediğini belirtti.
 
Gülcan Arslan yılbaşında Bali’ye kaçtı! 
 
Hayranları, oyuncunun pozitif enerjisini ve güzelliğini övdü. Dizideki performansıyla da adından sıkça söz ettiren Arslan, kariyerindeki yükselişi sürdürmeye devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!
  Magazin

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Ünlülerden dikkat çeken yılbaşı paylaşımları
  Magazin

Ünlülerden dikkat çeken yılbaşı paylaşımları

Hadise'den buruk yılbaşı!
  Magazin

Hadise'den buruk yılbaşı!

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!
  Magazin

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!
  Magazin

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!