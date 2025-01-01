Gülcan Arslan yılbaşında Bali’ye kaçtı! 

Yoğun bir çekim sürecinin ardından kısa bir tatil arası veren Arslan, dinlenmek ve enerji toplamak için Bali’nin eşsiz doğasında vakit geçiriyor.

Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri takipçilerinden büyük beğeni topladı. Tropik adanın huzur veren atmosferinde keyifli anlar yaşayan Gülcan Arslan, yeni projeler öncesinde tazelenmek istediğini belirtti.

Hayranları, oyuncunun pozitif enerjisini ve güzelliğini övdü. Dizideki performansıyla da adından sıkça söz ettiren Arslan, kariyerindeki yükselişi sürdürmeye devam ediyor.

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