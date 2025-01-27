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Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen savcılığa çağırıldı. İşte detaylar...

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Gülben Ergen, konunun 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili attığı tweet yüzünden savcılığıa çağrıldı.

 Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Şarkıcı, "Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım.
2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla Bebek. Hakkımda şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" dedi.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı
Ergen, "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek" demişti.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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