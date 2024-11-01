 Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği 55'inci anaokulunu Siverek'te açtı

Gülben Ergen’in kurucusu ve Başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 55.Anaokulunu 31 Ekim’de Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ndeki Karakeçi Köyü’nde açtı.

Yapımını Bridge To Türkiye Fund’ ın üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye - BTF Anaokulu” ismi verildi.



Depremi unutmadığını, unutturmayacağını, afet bölgesine desteklerinin ve anaokulu açılışlarının devam edeceğini vurgulayan Gülben Ergen; din, dil, ırk ayrımı olmaksızın tüm çocuklarımızın eşit olduğunu söyledi ve okul öncesi eğitimin önemini bir kez daha vurguladı.

Cumhuriyetimizin 101. Yılına dernek olarak 55. Anaokulunu açarak girdiklerini belirten Gülben Ergen, 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu Projesi’nde söz verdiği üzere yeni anaokullarının açılışlarının devam edeceğini ve ayrıca Diyarbakır’da Narin’in adını yaşatmak için inşaatına başlanan anaokulunun da hızla ilerlediğini söyledi.



Gülben Ergen; Bridge To Türkiye Fund’ın kurucusu ve yetkililerine destekleri için ayrıca teşekkür etti.



Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Sn. Hasan ŞILDAK, Dernek Başkanı Gülben Ergen, BTF temsilcileri, Siverek Kaymakamı Sn. Musa AYDEMİR, Siverek Belediye Başkanı Sn. Ali Murat Bucak, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu başta olmak üzere devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye-BTF Anaokulu’ndayaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.



Şanlıurfa Siverek’te açılan 55. Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay Reyhanlı, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya Manavgat, Manisa-Soma, Gaziantep Şahinbey, Erzincan,

Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru, Diyarbakır-Bismil, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır-Hani, Kahramanmaraş Pazarcık, Gaziantep-Islahiye,

Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Hatay Samandağ, AdıyamanGölbaşı, Adıyaman Kahta ve Malatya’da anaokulları yaptı. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.