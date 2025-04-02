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Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı! İşte detaylar...

Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

Gülben Ergen, önceki akşam Kıbrıs Arkın İskele Otel'de verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi.

 Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen,

 Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu.

Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

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