 Gülben Ergen'in Kıbrıs'ta sahne tarzı!

Gülben Ergen, önceki akşam Kıbrıs Arkın İskele Otel'de verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi.

Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen,

Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu.

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