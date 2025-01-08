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Gül Gökçe Korkmaz’ın 2025 hedefleri büyük

Modellik ve oyunculuk kariyerinden sonra müzik dünyasında en önemli çıkışını son şarkısı “Hey Ya”yla yapan Gül Gökçe Korkmaz sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aldığı yorumlardan mutlu.  

Gül Gökçe Korkmaz’ın 2025 hedefleri büyük

2025’e “Üretme” parolasıyla giren Gül Gökçe Korkmaz’ın ilk hedefi müzik kariyerine yeni şarkılar katmak. Repertuarına bir Sezen Aksu coverı eklemek için çalışmalara başlayan Gül Gökçe Korkmaz, 2025 boyunca yine kendi bestelerini hayata geçirmek istiyor. 

Gül Gökçe Korkmaz’ın 2025 hedefleri büyük

Müzikle birlikte oyunculuğa da geri dönmeyi hedefleyen Gül Gökçe Korkmaz, dijital platformda yayınlanacak bir gençlik dizisiyle görüşme halinde. 

Çok çalışmanın bu yıl kendisine şans ve dinginlik getireceğine inanan Gül Gökçe Korkmaz sahne çalışmalarının da artacağını dile getirdi. 

 

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