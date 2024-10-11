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Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!" İşte detaylar...

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"

Sevilen oyuncu Gözde Kansu, oyuncu arkadaşı Gülçin Santırcıoğlu ile birlikte Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Turizm Fuarı'nda, "Sinema ve Dizi Sektörünün Turizme Katkısı" adlı panele konuşmacı olarak katıldı.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
Kansu, panelde yaptığı açıklamalarda Türk dizi ve sinema sektörünün turizme olan katkısının her yıl katlanarak büyüdüğünü vurguladı.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
Rol aldığı Yalıçapkını dizisinin çekildiği Boğaz kıyılarına her gün yüzlerce hayranın akın ettiğini belirten Kansu, "Bu ilgi beni hem çok mutlu ediyor hem de motive ediyor," dedi.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
Hayranlarının dizinin setine hem karadan hem denizden geldiklerini ve saatlerce onları görmek ve fotoğraf çektirmek için beklediklerini söyleyen Kansu, "Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için paha biçilemez," diye ekledi.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
TÜRK DİZİLERİ ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA TAŞIYOR
Kansu, Londra ve Paris seyahatlerinde de benzer deneyimler yaşadığını paylaşarak, "Londra’da halk beni tanıdı, Paris’te de aynı ilgiyi gördüm. Türk dizileri ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyor," ifadelerini kullandı.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
GERÇEK HASTANELERDE ÇEKİM YAPMAK ZOR VE ACI VERİCİ
Dizi ve sinema sektörünün yaşadığı zorluklara değinen Gözde Kansu, bazı sahnelerin gerçek hastanelerde çekilmek zorunda kalınmasının oldukça üzücü olduğunu belirtti.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
Kansu, “Kundura Film Stüdyoları gibi, yalnızca bu çekimlere ayrılmış alanlar olsa, hem sektör için büyük kolaylık olur hem de bu alanlar turizme katkı sağlar,” dedi.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"

Ayrıca dünya çapındaki dev platoları örnek göstererek, "Hollywood'daki Universal Stüdyoları gibi büyük film platolarının oluşturulması, hem sektörün gelişimi hem de turizm açısından inanılmaz fırsatlar sunar.

Gözde Kansu: "Türk dizileri ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor!"
Turistler ve setleri takip eden hayranlar bu tür özel alanları ziyaret etmek için gelir, böylelikle hem sektör hem de turizm kazanır," diye konuştu.

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