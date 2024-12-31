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Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, hayatını kaybetti.

Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, hayatını kaybetti. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kamuran Akkor'un ablası, sanatçı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.

  Gönül Akkor hayatını kaybetti

Vefat haberini şarkıcı Melike Demirağ sosyal medya hesabından "Canım Gönül Akkor göçtü bu alemden" diyerek duyurdu.

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