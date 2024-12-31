Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Gönül Akkor, hayatını kaybetti. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kamuran Akkor'un ablası, sanatçı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini şarkıcı Melike Demirağ sosyal medya hesabından "Canım Gönül Akkor göçtü bu alemden" diyerek duyurdu.

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