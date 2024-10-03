 Gonca Vuslateri tekrar zirvede!

Nur karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, 'Leyla' dizisiyle dikkat çekti.

Oyuncu, dizinin yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.