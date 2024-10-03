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Gonca Vuslateri tekrar zirvede!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri tekrar zirvede! İşte detaylar...

Gonca Vuslateri tekrar zirvede!

Nur karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, 'Leyla' dizisiyle dikkat çekti.

 Gonca Vuslateri tekrar zirvede!

Oyuncu, dizinin yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

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