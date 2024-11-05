  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı. İşte detaylar...

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Müzik eğitimini Amerika'daki UALR'da (University of Arkansas at Little Rock Music School) tamamlayan Gökhan Esen, ilk profesyonel şarkı çalışması "Bir Film Gibi" ile, müzisyenlerin bir nevi başarı karnesi olan RTV (Radyo Televizyon Takip) Listesinde ilk 200'de 38. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

  Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Sözü ve müziği Selahattin Erhan'a ait olan ve Türk Sineması'nın Sultanı Türkan Şoray'a ithafen yazılan eseri yorumlayan Gökhan Esen, ilk profesyonel çalışmasıyla da büyük ilgi gördü. Şarkı, YouTube'de milyon dinlenme rakamlarına ulaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı
  Magazin

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı

Hande Erçel'in New York tarzı
  Magazin

Hande Erçel'in New York tarzı

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!
  Magazin

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi
  Magazin

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi
  Magazin

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
  Magazin

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!