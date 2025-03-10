Gökhan Çınar ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterisiyle Doğu turnesine çıktı

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ performansıyla Erzurum, Diyarbakır ve Mardin’de sahnedeydi. Üç şehirde de salonu dolduran izleyicilerini çocukluktan bugüne taşıyan Gökhan Çınar, üç şehirde de hayranlarının sevgisiyle karşılandı.

Gösterilerde ‘Bu akşam hep birlikte dertleşiyoruz ve içimizdeki çocuğun ellerinden tutuyoruz’ diyen Gökhan Çınar, çocukluktan bugüne yaptığı derin yolculukta zaman zaman seyircilerini sahneye alıp onlarla da ‘iyiliği’ ve ‘iyi olma’ halini onların deneyimleriyle paylaştı. Dans ve müzik performanslarıyla da aynı duygu etrafında başlayan gösteri izleyicileri bir zaman ve duygu yolculuğuna çıkardı.

Diyarbakır gösterisinde Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş de izleyenler arasındaydı. Çınar, Diyarbakır’da ayrıca Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yaptırılan anaokulunun açılışına katıldı. Oğlu Deniz’in doğum gününü de turnede kutlayan Gökhan Çınar Mardin gösterisi sırasında kendisini izlemeye gelenlerle birlikte sahneden ona doğum günü şarkısı gönderdi. Her 3 şehirde de gösteri dışında da sevenleriyle buluşan Gökhan Çınar Mardin’deki minik hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterileri 19 Mart’ta Şanlıurfa, 20 Mart’ta Kahramanmaraş, 22 Mart’ta Mersin’de devam edecek.

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