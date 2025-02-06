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Gnocchi'de unutulmaz bir Influencer daveti!

Gnocchi'de unutulmaz bir Influencer daveti! İşte detaylar...

Gnocchi'de unutulmaz bir Influencer daveti!

Yiğit Macit önderliğinde Gnocchi'de düzenlenen özel ınfluencer daveti, gastronomi ve sosyal medya dünyasını bir araya getirdi. İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Gnocchi, bu özel gecede şehrin ünlü Influencer'larını ağırlayarak lezzet dolu anlara ev sahipliği yaptı.

 Gnocchi'de unutulmaz bir Influencer daveti!


Davet, şık atmosferi ve benzersiz menüsüyle konuklara unutulmaz bir deneyim sunarken, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Influencer'lar, Gnocchi’nin özel tatlarını deneyimlerken, mekanın sıcak ve samimi ortamında keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gece boyunca yapılan paylaşımlar, Gnocchi'nin lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir adres olduğunu bir kez daha kanıtladı.

 Gnocchi'de unutulmaz bir Influencer daveti!


Organizasyonun arkasındaki isim olan Yiğit Macit, markalar için özgün projeler geliştirmeye devam ederken, bu tarz etkinliklerle gastronomi dünyasına da yeni bir soluk getiriyor. Gnocchi'de gerçekleşen bu özel davet, hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Bu eşsiz geceye ait detaylar ve en özel anlar için Gnocchi’nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!

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