Genç şarkıcının siyahi model aşkı!

Son çalışması ‘Gönlüne Göre’ ile yaz sezonunda adından söz ettiren genç şarkıcı Alper Erözer, Aleyna Tilki’nin "Şarkı yaptığımda çok baskı yapıyorlar aşağı çekmek için" sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine "İnsanların mutlu olmasından rahatsız olan insanlar var hayatımızda. Biz ne yapmalıyız kendi enerjimizi korumalıyız, yüksek tutmalıyız. Aşağı tabi ki çekiyorlar. Ve nazar diye bir şey var göze geliyoruz." dedi.

Yaz sezonunda sevgilisiyle çok görüşemediğini söyleyen Alper Erözer, ‘Çok karışık geçti bu yazım o farklı yerlerdeydi ben farklı yerde. Ama yeniden kavuştuk. Bana güzel enerji veren insanlarla beraber olmayı seviyorum. Sadece varlığı yetiyor.’ diyerek sevgisini dile getirdi.

Alper Erözer alışverişini tamamladıktan sonra sevgilisiyle klasik Mercedes olan şoförlü aracına binerek Nişantaşı’ndan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.