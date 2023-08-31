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Genç şarkıcının siyahi model aşkı!

Şarkıcı Alper Erözer önceki gün City’s Nişantaşı’nda model sevgilisi Abigail Goddey ile görüntülendi. Genç şarkıcı sevgilisi için "Bana güzel enerji veren insanlarla beraber olmayı seviyorum" dedi.

Genç şarkıcının siyahi model aşkı!

 
 
Son çalışması ‘Gönlüne Göre’ ile yaz sezonunda adından söz ettiren genç şarkıcı Alper Erözer, Aleyna Tilki’nin "Şarkı yaptığımda çok baskı yapıyorlar aşağı çekmek için" sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine "İnsanların mutlu olmasından rahatsız olan insanlar var hayatımızda. Biz ne yapmalıyız kendi enerjimizi korumalıyız, yüksek tutmalıyız. Aşağı tabi ki çekiyorlar. Ve nazar diye bir şey var göze geliyoruz." dedi.
 
Genç şarkıcının siyahi model aşkı!
 
Yaz sezonunda sevgilisiyle çok görüşemediğini söyleyen Alper Erözer, ‘Çok karışık geçti bu yazım o farklı yerlerdeydi ben farklı yerde. Ama yeniden kavuştuk. Bana güzel enerji veren insanlarla beraber olmayı seviyorum. Sadece varlığı yetiyor.’ diyerek sevgisini dile getirdi.
 
Genç şarkıcının siyahi model aşkı!
 
Alper Erözer alışverişini tamamladıktan sonra sevgilisiyle klasik Mercedes olan şoförlü aracına binerek Nişantaşı’ndan ayrıldı.
 
Genç şarkıcının siyahi model aşkı!
 
 

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