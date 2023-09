Alper Erözer'in "Yalan Hikaye" şarkısının prodüksiyonunu Ferhat Demir üstlenirken, mix ve mastering işlemleri yine Ferhat Demir tarafından yapıldı. Erozer Production tarafından hazırlanan şarkı, sanatçının özgün tarzını ve yeteneklerini bir kez daha sergileme fırsatı sunuyor.

"Yalan Hikaye," aşkın karmaşıklığını ve ilişkilerde yaşanan zorlukları işleyen dokunaklı bir şarkı olarak öne çıkıyor. Alper Erözer'in içten ve duygusal yorumu, dinleyicilere derin bir duygusal bağ kurma fırsatı sunuyor.

Alper Erözer, müzik kariyerine olan tutkusu ve yeteneği ile Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmeye devam ediyor. "Yalan Hikaye," sanatçının müzikal evrimini ve büyüleyici yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor.

"Yalan Hikaye," tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilir durumda. Alper Erözer hayranları ve müzikseverler, bu duygu dolu şarkıyı hemen dinlemek için sabırsızlanacaklar.

Alper Erözer Kimdir?

İstanbul’da 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Alper İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olmuştur. Alper Nişantaşı Üniversitesinde Konservatuar bölümünde eğitimine devam etmektedir. Tam bir futbol tutkunu da olan Alper Erözer, uzun süre profesyonel olarak futbol eğitimi almıştır.

Çocuk yaşlardan itibaren müzik ve sanat alanına büyük ilgi duyan Alper Erözer, şu ana kadar 4 reklam filminde ve bir markanın katalog çekimlerinde yer almıştır. Reklam çekimlerinin yanısıra Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘’Komşular ‘’ dizinde ‘’Güçlü’’ karakterini canlandırmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisini interaktif ortamda duyuran Alper Erözer, müzik adamı Suat Aydoğan’ın onu keşfetmesi üzerine şarkıcılık kariyeri adına profesyonel ilk adımını atmıştır.

Sözlerini de kendisinin yazdığı “I Think You Love Me Now’’ isimli İngilizce projesini 2017 yılında yayınlayan Erözer, hem Türk hem yurt dışı basınının dikkatini çekmiştir. Gelen olumlu tepkiler üzerine hem İngilizce hem Türkçe şarkılardan oluşan 9 şarkılık “Hey World World” adlı ilk albümünü yayınlamıştır.

Albümde yer alan şarkıları çoğunlukla babası Cenk Erözer ile birlikte yazan Alper Erözer, “Enerji” şarkısıyla dikkat çekerek, dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri oldu.

Ödül törenlerinde “En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı” “Umut Vadeden Sanatçı” “Yükselen Yıldız” kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

Birçok televizyon programına katılan ve gazetelere röportaj veren Alper Erözer, “Türkiye’nin en genç starı” denildi. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve önemli konser alanlarında sahne alan Erözer, kısa bir aranın ardından; ‘'Yaz Geldi’' adlı teklisini yayınladı. Müzik yazarları tarafından yeni şarkısı ve hamlesi oldukça merak edilen Erözer, Soner Sarıkabadayı ile bir proje için işbirliği yapacağını duyurarak, müzik dünyasında yankı uyandırdı.

2019 yılının ilk aylarında Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan '’Tek Bir Yeminle’' şarkısını yayınladı. Dinleyicilerden tam not alan Erözer, radyolarda en çok çalınan isimlerden biri oldu.

Kariyerinde farklı soundlar ve arayışlar içinde olduğunu ifade eden genç yıldız Alper Erözer, hayranlarını şaşırtarak rap bir şarkı olan “Alışırlar” ile dinleyicileri karşıladı.

Müzik çalışmalarına uzun aralar vermeyerek devam etme kararı alan Erözer, 3 Ocak 2020 tarihinde hareketli bir dans şarkısı “Hâla” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. O dönemde Tiktok uygulamasında en çok paylaşım yapılan şarkıların başında geldi.

Hemen ardından kendi stüdyosunda şarkılar üretmeye devam Alper Erözer, art arda “Hayır Olmaz” ve “Burası İlk Basamak” adlı rap & trap sounduyla hazırlanan şarkılarını yayınladı. “Burası İlk Basamak” şarkısına çekilen klip ile büyük beğeni toplayan Erözer’e hayranları tarafından sosyal medyada “Yılın klibi Burası İlk Basamak” yorumları yapıldı.

Yeni projesinde yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı DJ, aranjör İlkay Şencan ile çalışan Alper Erözer’in “Göz Göze” adlı teklisi 11 Eylül 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

‘’Göz Göze’’ şarkısının çok beğenilmesi üzerine bu şarkının İngilizce ve İspanyolca versiyonu hazırlandı. Türkiye de ve Avrupa da Global Records’dan ‘’I Like It’’ isimli şarkısı Romanya ve Türkiye de 20 Kasım 2020 tarihinde yayına sunuldu.

2021’ in ilk günlerine yine yepyeni bir tekli ile giriş yapan Alper Erözer ‘’KAFA RAHAT’’ isimli eğlenceli Afro şarkısı, 01 Ocak da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

İlk defa slow bir şarkı olan ‘’KENDİMDEN’’ ile sevenleriyle buluşacak olan Alper Erözer 12 Şubat 2021, ve 25 Haziran 2021 tarihinde, İlkay Şencan düzenlemesi olan Ben Değil isimli sözleri Alper Erözer ve Eray Can Bozkurt’a ait teklisi yayınlandı. 2021 yılında son olarak DMC Müzik imzalı ‘’SAÇLARI SARI’’ teklisi müzik severler ile buluştu.

Alper Erözer 17 yaşında ‘’17’’ isimli 17 şarkıdan oluşan ikinci albümünü 2022 yılında yayınladı. Tüm dijital platformlarda çok beğenilen albüm ardından, 13 Mayıs 2022 tarihinde FAMO26 ile ‘’ALEYLELEY’’ teklisini sevenleriyle paylaştı. Hemen bir ay sonra ise ‘seni Sevmek’ adlı teklisi temmuz 2022 de yayınlandı. Alper daha sonra 2022 yılında ‘Küfürbaz’ teklisini de yayınlamıştır. 2023 yılında ise Alper ‘Gelemem Ben’ ve ‘ SEV’ ve son olarak temmuz ayında ‘Gönlüne Göre’ teklilerini yayınladı.

Alper Number One 1 ile P&G şirketinin Head&Shoulders markasının video müzik ödülleri için ‘Yükselen Yıldızı’ seçilmiştir. Ayrıca En iyi Çıkış Yapan kategoride de ilk beşe kalmıştır.

Alper Erözer’in Aldığı Ödüller :

İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Eğitim Kurumları | En İyi Çıkış Yapan Sanatçı | 2018

II. Datça Altın Badem Ödülleri | Yılın Umut Vadeden Sanatçısı | 2018

Magazinci.com Yılın En İyileri Ödülleri | Yılın Gelecek Vadeden Yorumcusu | 2019

5. Altın 61 Ödülleri | Yılın Yıldızı Parlayan Sanatçısı | 2018

Kelebek Çocuklar Derneği | 1. Kelebek Ödülü 2018

7. Mood Awards | En Başarılı Genç Sanatçı Ödülü - 2021 |

Tüketici Kalite Ödülleri – En Genç Pop Yıldızı Ödülü – 2021

Yılın En Dikkat Çeken En Genç Pop Sanatçısı – 2021

8. Mood Ödülleri – Umudum Olur Musun Derneği En Başarılı Genç Sanatçı – 2021

9. Mood Awards 2022 En Başarılı Çıkış Yapan sanatçı Ödülü – 2022

Number One & P&G Head and Shoulders markasının video müzik ödülleri için ‘Yükselen Yıldızı’ secilmiştir- 2022

Altın melek ödülleri / yılın en başarılı genç sanatçısı -2023

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.