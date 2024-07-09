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Genç pilot Kerem Kazaz Avrupa Ralli Şampiyonası’nda milli marşımızla podyumdaydı

16 yaşında milli olarak Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu unvanına sahip olan, bu yıl Şubat ayında18 yaşına girer girmez almaya hak kazandığı ehliyeti ile katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nde elde ettiği galibiyet ile Türkiye’de ilk genel klasman rallisini kazanmayı başaran Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu başarılarına bir yenisini ekledi.

Genç pilot Kerem Kazaz Avrupa Ralli Şampiyonası’nda milli marşımızla podyumdaydı

4 - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Estonya’da koşulan FIA Avrupa Ralli Şampiyonasında, Ford Fiesta Rally3 Trophy’de birincilik kürsüsüne çıkarken aynı anda koşulan 2024 Letonya Ralli Şampiyonası’nın Estonya ayağında, tüm güçlü ve tecrübeli rakiplerini geride bırakarak genel klasman birincisi oldu.

Genç pilot Kerem Kazaz Avrupa Ralli Şampiyonası’nda milli marşımızla podyumdaydı

Copilotu Hugo Magalhaes ile Letonya Rallisi ERC3 klasmanında da dördüncü olarak önemli puanlar almayı başaran genç pilot Kerem Kazaz, Avrupa Ralli Şampiyonası podyumunda İstiklal Marşımızı gururla dinletti.

Genç pilot Kerem Kazaz Avrupa Ralli Şampiyonası’nda milli marşımızla podyumdaydı

Kerem’in bundan sonraki rallisi ATÜ DUTYFREE, Riga ve TAV Airports desteği ile 18 – 21 Temmuz’da Dünya Ralli Şampiyonası’nın Letonya ayağında olacak.

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