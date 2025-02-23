  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gemide klip çekti! Hayatı denizlerde geçiyor

Yaklaşık yirmi beş yıllık sahne hayatının on beş yılını cruise gemilerinde sahne alarak geçiren başarılı sanatçı Selvihan Turak, ilk şarkısı “Ah Kuzum” için klibini son on yılını geçirdiği Miray cruise adlı gemide Halil Güzel yönetmenliğinde çekti.

Gemide klip çekti! Hayatı denizlerde geçiyor

On beş yılda gemide binlerce deniz mili yol ve yüzlerce aşka tanıklık ettiğini söyleyen Selvihan Turak, sözleri Fuat Güven’e ait olan “Ah Kuzum” adlı şarkısının hayal kırıklığı ile biten, geride boynu bükük bekleyeni bırakan büyük bir aşk hikayesinin yarattığı boşluğu anlattığını söyledi. Yani her limanda bir sevgili değil her limanda acaba o biner mi diye bekleyen kalbin hikayesini diyor. Selvihan Turak’ın “Ah Kuzum” adlı single çalışması Hall Production etiketi ile aralık ayından beri yayında.

Gemide klip çekti! Hayatı denizlerde geçiyor

Yılın altı ayı cruise gemilerinde sahne alan başarılı sanatçı Selvihan Turak, “gemide yaşamı o kadar benimsedimki ilk yıllar zor gelse de şimdi sezonun tekrar açılıp gemiye, yani evime bir an önce dönmek için adeta gün sayıyorum. Bazen ‘evin nerede, nerede yaşıyorsun’ diye sorular sorulunca gemide diyorum” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!
  Magazin

Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!

Ödüller sahiplerini buldu
  Magazin

Ödüller sahiplerini buldu

Soydan Girgin'in Gelme ile döndü
  Magazin

Soydan Girgin'in Gelme ile döndü

Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik
  Magazin

Ediz Hun'dan çarpıcı açıklama! Sümüklü böcekler gibi kabuklarımıza çekildik

İlhan Şen'in Dubai'den İran'a yoğun takvimi!
  Magazin

İlhan Şen'in Dubai'den İran'a yoğun takvimi!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in AVM tarzı
  Magazin

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in AVM tarzı