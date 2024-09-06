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Gelin Takımı’nın kahkaha dolu fragmanı yayınlandı

Yılın en eğlenceli filmi Gelin Takımı’nın fragmanı yayınlandı. 18 Ekim’de vizyona girecek olan film, bu sonbaharda eğlenceyi sinemaya taşıyacak.

Gelin Takımı’nın kahkaha dolu fragmanı yayınlandı

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı Gelin Takımı filminin fragmanı yayınlandı. Her saniyesiyle kahkaha tufanı yaşatan fragman, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük beğeni topladı. 18 Ekim’de vizyona girecek olan Gelin Takımı, güçlü oyuncu kadrosu, eğlenceli senaryosu, müzikleriyle izleyiciyi renkli bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor. 

Gelin Takımı’nın kahkaha dolu fragmanı yayınlandı

SİNEMAYA ‘KIZ NEŞESİ’ GELİYOR 

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempodaki hikayesi, güçlü esprileriyle anlatan film oyuncularının arasındaki uyum ve enerjiyle de dikkati çekiyor. 4 yakın arkadaşın ‘neşesi’ ve maceraları fragmanda bile izleyenleri kahkahaya boğuyor. 

Gelin Takımı’nın kahkaha dolu fragmanı yayınlandı

FRAGMANDA MÜZİK SÜRPRİZİ 

Filmin de ana müziğini oluşturan Derya Uluğ’un seslendirdiği ‘Yabani’ şarkısıyla başlayan fragmanda ayrıca Alizade’nin ‘Anormal’ şarkısı da sürpriz bir şekilde yer alıyor. 

Gelin Takımı’nın kahkaha dolu fragmanı yayınlandı

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği film, 18 Ekim'de vizyonda olacak.

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