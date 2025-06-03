 Geleneksel Türk mutfağını dünyaya açtı

Yöresel Türk lezzetlerini, modern restoran konseptiyle dünyaya servis eden Bursa Kebap Evi, konuklarını geleneksel ve son derece zengin bir menüyle ağırlıyor.

Ürünlerine uluslararası lezzet standardı getirmeyi başararak; Bursa Kebabından Külbastıya, Pideli Köfteden, Hatay Künefeye kadar geniş bir yelpazede adeta yöresel lezzetlerden oluşan masalar kuruyor.

Avrupa ve Ortadoğu dahil olmak üzere, 13 ülkede toplam 150 şubeye ulaşan marka, menüsündeki geleneksel çorbalar, kebaplar, tatlılar ve acılı çeşnilerle Türk mutfağını yurt dışında da temsil ederken; tereyağı, domates sosu ve tava yoğurdunun buluştuğu Muhteşem Bursa Kebabı (İskender), İstanbul Kebabı, Yoğurtlu Adana Kebabı, Kaymaklı Hatay Künefesi, Kestaneli Uludağ Tatlısı ve Bursa Kaymağı gibi lezzetlerle Türk gastronomi kültürünü ön plana çıkarıyor.

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