Geleneksel temizlik rutinlerinin yerini alan teknoloji: MOVA E30 Ultra

Geleneksel temizlik rutinleri geride kalıyor. Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA'nın elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra, 7000 Pa’lık emiş gücüyle ince toz parçacıklarından daha büyük döküntülere kadar tüm kirleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Zamanın hızla aktığı günümüzde evler de akıllı temizlik teknolojileriyle adeta yeniden yaratılıyor. Alışılmış zahmetli ev işleri, yerini geleceğin fonksiyonel ve verimli çözümlerine bırakıyor. Robot süpürgeler, bu değişimin en parlak örneklerinden biri olarak temizlik rutinlerimizi kökten değiştiriyor. MOVA'nın E30 Ultra modeli ise akıllı 3B haritalama ve güçlü temizleme özellikleriyle çıtayı yükseğe koyuyor.



TEMİZLİK ROTASINI KENDİSİ PLANLIYOR

MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra, 7000 Pa’lık emiş gücüyle ince toz parçacıklarından daha büyük döküntülere kadar tüm kirleri etkili bir şekilde yakalıyor. Zemin çatlaklarından ve evcil hayvan tüylerinden tozu zahmetsizce temizleyerek kusursuz bir iç mekan ortamı sağlıyor. En son 3B haritalama teknolojisiyle donatılan MOVA E30 Ultra, başka neler mi yapıyor? Siz değerli okurlarımız için yakından inceledik: Optimum temizlik rotasını planlamak için çevresini hassasiyetle tarıyor. Geleneksel 2B haritalamanın aksine, bu gelişmiş sistemle engelleri kolaylıkla aşıyor.Karmaşık iç mekan ortamlarında verimli bir şekilde geziniyor. Mobilya ayakları ve köşeleri etrafında dikkatlice manevra yaparken, yapılandırılmış ve sistematik bir temizlik düzeni için eve hızla uyum sağlıyor.



TÜM KENAR VE KÖŞELERE ERİŞEBİLEN TEMİZLİK ASİSTANI: MOVA E30 ULTRA

Paspas kaldırma işleviyle gizli tozları yerinden söküp alan MOVA E30 Ultra, böylece yüzeylerde toz veya kir bırakmadan zeminlerin lekesiz kalmasına olanak tanıyor. Yalnızca temizlik sürecinde değil, sonrasında da kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Temizlikten sonra paspasını otomatik olarak yıkıyor ve kurutuyor. Bakteri ve küf oluşumunu önleyerek paspasın her zaman taze ve kullanıma hazır olmasını sağlıyor. Dahili kurutma işleviyle kalan nemi hızla gidererek daha hijyenik bir temizlik deneyimi sunuyor.



KİLOMETRELERCE UZAKTAN EVİNİZİ TEMİZLEYEN DOST

MOVA’nın elektrikli robot süpürgesini kullananlar, mobil uygulama ile zaman ve mekan fark etmeksizin ürünlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Uygulama, özelleştirilmiş temizlik bölgesi ayarları, planlı temizlik ve gerçek zamanlı durum izleme gibi avantajları da barındırıyor. Yoğun kir birikimi olan alanlarda daha kapsamlı bir temizlik yapılabilmesi için de mod değişimini mümkün kılıyor.

MOVA E30 Ultra, kullanıcılarına güçlü emiş gücü, gelişmiş 3B haritalama ve otomatik paspas temizleme ve kurutma işlevleriyle kusursuz bir temizlik deneyimi yaratıyor. Halı koruyucu, paspas kaldırma ve hassas kenar temizleme gibi ek özelliklerle evlerin lekesiz ve temiz kalmasını sağlıyor. Bu model, robot süpürgelerinde hem performansa hem de hijyene öncelik veren kullanıcılar için ideal bir seçim oluyor.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/

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