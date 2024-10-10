 Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi-Wanda Nara çifti barıştı

Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan ardından birkaç kez bir araya gelen Mauro Icardi-Wanda Nara çifti barıştı.



Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Nara ile karesini Instagram'dan paylaştı.

Icardi, milli arada Arjantin'e gitti ve Nara ile fotoğrafını yayınladı.

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