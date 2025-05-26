 Gamze Topuz'dan Yel Alsın şarkısı

Gamze Topuz, oyunculuk kariyerindeki başarılarının ardından müzik dünyasına Yel Alsın adlı şarkısıyla iddialı bir giriş yapıyor. Dizi ve sinema sektöründe sergilediği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Topuz, şimdi de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

SANATÇI DOSTLARINDAN KLİBE DESTEK

Sea Production Sertaç Akkaya’nın yapımcılığını yaptığı söz ve müziği Gamze Topuz’a ait olan Yel Alsın şarkısı, uzun bir hazırlık sürecinin ardından tamamlandı. Şarkıcılık kariyerine bu şarkıyla ilk adımını atan Gamze Topuz, oyunculukta olduğu kadar söz yazarlığında da yeteneğini konuşturdu. Kendi bestesi olan ve ilk kez mikrofon başına geçen Topuz'un seslendirdiği Yel Alsın şarkısının klibi, Galata'nın tarihi atmosferinde Sefa Bildiren farkıyla çekildi. Klipte, yapımcı Sertaç Akkaya ve Gamze Topuz’un yakın arkadaşları olan Alara Bozbey, Cem Avnayim, Tuğçe Sökezoğlu, Elife Demir, Batuhan Begimgil ve Esra İçin yer aldı.

Yıllar önce kaleme alınan ve bestelenmek için bekleyen Yel Alsın’ın aranjörlüğünü ise Mustafa Haybat üstlendi. Gamze Topuz'un müzik dünyasındaki bu yeni başlangıcı hem hayranları hem de müzik camiası tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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