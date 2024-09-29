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Festivalde ünlüler geçidi!  

Festivalde ünlüler geçidi! İşte detaylar...

Festivalde ünlüler geçidi!  

5 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çok başarılı sanatçıları misafir etmiş festivalin, bu sene açılış gününde (1 Ekim) insan ve müzik ilişkisi tarih ve müzik ilişkisi alt başlıklarıyla, 1.5 saat sürecek olan '6. Uluslararası Halk Müzikleri Paneli' yapılacak.

  Festivalde ünlüler geçidi!  

Moderatörlüğünü Okan Bayülgen’in üstlendiği panelde, yuvarlak masa etrafında oturacak panelistler arasında, festivalin kurucusu ve genel sanat yönetmeni sanatçı Yavuz Bingöl, aynı akşam festivalin açılış konserini verecek olan İran’lı müzisyen Alireza Ghorbani, festivalin ikinci akşamı sahnede olacak olan Kanada’lı koloratur soprano Ekaterina Shelehova, klasik Türk müziği ve halk müziğinden yola çıkarak caz, Brecht Liedler, Yiddish Getto şarkıları, deneysel müzikle kendine özgü yorumunu katan, plak sesli sanatçı Sema Moritz, Türk Halk müziğinin genç ve güçlü seslerinden Elif Buse Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer alacak.

  Festivalde ünlüler geçidi!  

Akm Türk Telekom Opera Salonu’nun fuayesinde, Okan Bayülgen’in yuvarlak masasında gerçekleşecek panel,

  Festivalde ünlüler geçidi!  

01 Ekim Salı günü saat 16:00 - 17:30 arasında tüm seyircilere ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

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