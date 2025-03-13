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Ferzan Özpetek’in ‘Elmaslar’ı Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in, Aralık 2024’te İtalya’da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen film olarak zirveye yerleşen yeni filmi “Elmaslar” (Diamanti), 18 Nisan’da Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşuyor.

Ferzan Özpetek’in ‘Elmaslar’ı Türkiye’ye geliyor

 

“Elmaslar”, 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını ve aralarındaki güçlü bağı anlatıyor. Film, birbirini dinleyen, bakışlarla anlaşan, el ele tutuşarak zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik, dostluk ve birliktelik duygusunu derinlemesine perdeye aktarıyor. 

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU 

Özpetek’in senaryosunu iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte yazdığı filmde; Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic rol alıyor. 

Ferzan Özpetek’in ‘Elmaslar’ı Türkiye’ye geliyor

Usta yönetmenin, İtalya’nın en ünlü, en yetenekli 18 kadın oyuncusuyla bir düşünü gerçekleştirdiği film, İtalyan sinema eleştirmenleri tarafından övgüye layık görülmüştü. İtalya’nın en çok okunan gazetesi Corrie della Sera’nın film eleştirmeni Paolo Meregetti, Özpetek için; “Ferzan Özpetek, Orson Welles için eğlenceli, harika bir oyuncak olan sinemayı, arzuladığı bir dünyayı anlatmaya yarayan sihirli bir değneğe dönüştürüyor” diye yazmış, iki kız kardeşin yönettiği, sağlam ve feminen Canova terzihanesindeki hikayeyi, Özpetek’in gerçekleşen rüyası olarak tanımlamıştı. 

ÖDÜLLER VE ÖVGÜLER 

“Elmaslar”, İtalya’nın en prestijli sinema ödüllerinden CIAK D’ORO’da “Altın Ödül”e layık görüldü. Ayrıca, senaryosu ve yönetmenliğiyle “Altın SuperCiak” ödülünü kazanan film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. 

TÜRKİYE GÖSTERİMİ İÇİN GERİ SAYIM 

Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan ve dünya genelinde 43 ülkeye satılan “Elmaslar”, 18 Nisan’da Türkiye’de vizyona girecek. Kadın dayanışmasının gücünü ve kardeşliğin önemini anlatan bu etkileyici filmi kaçırmayın!

 

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